Дерев’яну скульптуру, встановлену на честь першої леді США Меланії Трамп, спалили на її батьківщині – у Словенії. Витвір мистецтва не надто нагадувала дружину глави Білого дому. Вона була вирізьблена у жанрі наївного мистецтва. Втім, простояла у містечку Севніца майже рік. Її спалили 4 липня у день незалежності США.

Хто це зробив – невідомо. Але Бред Дауні – американський художник, що замовив статую, намагається розшукати зловмисників. Він хоче зрозуміти мотив їхнього вчинку. Про це повідомляє BBC.

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Вже наступного дня, після спалення, обвуглену статую Меланії прибрали.



Статуя Меланії Трамп до спалення / Фото AFP



Скульптура була не надто схожа на першу леді США / Фото AFP

Що відомо про скандальну статую Меланії Трамп у Словенції:

Ця статуя була вирізана зі стовбура дерева і не мала рис обличчя. Фігура була "одягнена" у блакитне пальто, подібне до того, яке Меланія одягнула на інавгурацію чоловіка Дональда Трампа.

Відкриття статуї у липні 2019 року на околиці Севниці, рідного міста Меланії Трамп, спричинило неоднозначні відгуки. Зокрема, деякі мешканці назвали статую "ганьбою".

Сама Меланія Трамп рідко згадує Словенію у своїх публічних виступах і не відвідувала країну з моменту інавгурації чоловіка.

Художник Бред Дауні не раз зазначав, що хотів, щоб скульптура дала привід для дискусії про антиімміграційну політику Дональда Трампа і статус його дружини, яка також є у США іммігрантом.



Дональд і Меланія Трамп під час інавгурації / Фото Getty images

Цікаво, що у січні у Словенії також спалили дерев’яну статую президента США Дональда Трампа.

Як статую Меланії Трамп прибирають із Севниці: відео

Наразі поліція проводить розслідування. Проте неясно, чи не є спалювання статуї частиною художнього задуму.