Как рассказали правоохранители, когда мужчина украл бутылку коньяка, его остановили работники охраны.

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Однако в ответ мужчина достал гранату, начал ею угрожать гражданам и скрылся. К счастью, работники следственно-оперативной группы в Дергачах оперативно прибыли по вызову и обнаружили правонарушителя с гранатой в руках. Мужчину задержали.

Злоумышленником оказался 45-летний мужчина. Изъятую гранату направили на экспертное исследование. Его обвиняют сразу по нескольким статьям, в частности:

о покушении на кражу,

о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа,

об угрозе убийства.

За совершенные преступления мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В Дергачах мужчина угрожал гранатой / Фото Нацполиции