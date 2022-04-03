Як розповіли правоохоронці, коли чоловік викрав пляшку коньяку, його зупинили працівники охорони.
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Однак у відповідь чоловік дістав гранату, почав нею погрожувати громадянам та втік. На щастя, працівники слідчо-оперативної групи у Дергачах оперативно прибули на виклик і виявили правопорушника з гранатою в руках. Чоловіка затримали.
Зловмисником виявився 45-річний чоловік. Вилучену гранату направили на експертне дослідження. Його звинувачують одразу за кількома статтями, зокрема:
- про замах на крадіжку,
- про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу,
- про погрозу вбивством.
За вчинені злочини чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Дергачах чоловік погрожував гранатою / Фото Нацполіції
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