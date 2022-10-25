Вместо орла – трезубец: на бастионе замка в Мукачево установили новый символ

В знаковом месте Закарпатья, на территории замка "Паланок", установили национальный символ, малый Государственный Герб Украины – Трезубец. Событие посвятили защитникам и защитницам Украины.

В замке "Паланок" в городе Мукачево, вместо венгерской мистической птицы турул, установили украинский Трезубец. Глава города отметил, что решение направлено на то, чтобы показать, что сегодня Украина является единой, как никогда.

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Почему решили заменить турула

В первой половине XX века турул использовался как символ приверженцев правоконсервативных сил в Венгрии.

Во время установки нового символа на территории замка проходили торжества / фото с телеграма Андрея Балоги

Именно турул является важным национальным символом, особенно популярным среди приверженцев идеи так называемой "Великой Венгрии", стремящихся к возвращению венгерских границ, действующих до заключения Трианонского договора.

Сегодня на нашей земле создается история новой Украины – сильной и несокрушимой,

– сказал Балога.

На мероприятии присутствовали пластуны/ фото с телеграма Андрея Балоги

По его словам, история Украины создается руками всех тех, кто сражается за нашу свободу, за наше будущее, за право жить на своей земле.

В Украине проводят массовую дерусификацию памятников архитектуры

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что теперь одна из улиц города будет называться Степана Бандеры. Раньше она называлась Шмидта.

В КГГА голосовали за новые названия для улиц столицы. Целью инициативы, является тотальная дерусификация. Речь идет о поиске новых названий для 296 объектов – проспектов, улиц и площадей.

В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что дерусификация, декоммунизация и деколонизация – своевременные процессы в истории Украины. Поэтому в Украине будет создан Совет дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

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