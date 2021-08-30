Трагический инцидент произошел днем 29 августа в микрорайоне "Светлый". Его свидетелями стали местные жители.
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Женщина пыталась удержаться за балкон
Люди рассказали, что женщина долго держалась руками за балкон, цеплялась ногами и пыталась залезть обратно. Она также просила помочь ей.
Я начала звонить в экстренную службу, думала, может хотя бы чрезвычайники смогут помочь, но после того, как дозвонилась, услышала крики людей, что она сорвалась,
– рассказала очевидица.
Женщину не удалось спасти
К сожалению, потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. Личность погибшей позже установили правоохранители. Ею оказалась 41-летняя женщина. Выяснилось, что она упала с 9-го этажа.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливают все детали происшествия.
В Донецкой области женщина упала с 9 этажа / Фото "Типовий Мирноград"