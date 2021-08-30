Трагічний інцидент трапився вдень 29 серпня в мікрорайоні "Світлий". Його свідками стали місцеві жителі.
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Жінка намагалася втриматися за балкон
Люди розповіли, що жінка довго трималася руками за балкон, чіплялася ногами та намагалася залізти назад. Вона також просила допомогти їй.
Я почала дзвонити в екстрену службу, думала, може хоча б надзвичайники зможуть допомогти, але після того, як додзвонилася, почула крики людей, що вона зірвалася,
– розповіла очевидиця.
Жінку не вдалося врятувати
На жаль, потерпіла від отриманих травм померла на місці. Особу загиблої пізніше встановили правоохоронці. Нею виявилася 41-річна жінка. З'ясувалося, що вона впала з 9-го поверху.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі встановлюють всі деталі події.
На Донеччині жінка впала з 9 поверху / Фото "Типовий Мирноград"