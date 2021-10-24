В тикток-профиле "Ощадбанка" этого видео уже нет. Впрочем, его сняли снимком экрана и залили в ютуб. На кадрах видно логотип тиктока и ссылки на профиль "Ощадбанка".

Между тем Одиозная Юлия Чичерина спела под отелем, где боевики блокируют ОБСЕ

Видео в тиктоке "Ощадбанка" под "Арию"

Сюжет прост: якобы парень обещает показать лучшее место на земле. Девушка представляет себе "Ощадбанк". Правда, при чем здесь песня группы "Ария" – "Я свободен" – не до конца понятно.

В комментариях пользователи выразили возмущение, что это лучшая антиреклама банка. Впоследствии видео "снесли", сделав частным.

Тикток-видео "Ощадбанка" под песню "Арии"