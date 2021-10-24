В тикток-профиле "Ощадбанка" этого видео уже нет. Впрочем, его сняли снимком экрана и залили в ютуб. На кадрах видно логотип тиктока и ссылки на профиль "Ощадбанка".
Между тем Одиозная Юлия Чичерина спела под отелем, где боевики блокируют ОБСЕ
Видео в тиктоке "Ощадбанка" под "Арию"
Сюжет прост: якобы парень обещает показать лучшее место на земле. Девушка представляет себе "Ощадбанк". Правда, при чем здесь песня группы "Ария" – "Я свободен" – не до конца понятно.
В комментариях пользователи выразили возмущение, что это лучшая антиреклама банка. Впоследствии видео "снесли", сделав частным.
Тикток-видео "Ощадбанка" под песню "Арии"
"Ария" выступала в оккупированном Крыму, Кипелов поддержал Путина
Трек "Я свободен" "Ария" записывала с экс-вокалисотом Валерием Кипеловым. Именно его голос на видео "Ощадбанка". Кипелов поддержал оккупацию Крыма и публично хвалил Путина.
Мне очень понравилось выступление Путина, который сказал, что Крым для всех и, единственное, что он никогда не будет бандеровским. Здесь я его поддерживаю на все 100%,
– высказался Кипелов в 2014 году.
Впоследствии экс-солист "Арии" неоднократно бывал в Крыму и давал концерты со своей группой "Кипелов". Последний из них был в сентябре 2021 года.
"Ария" в Крыму в апреле 2021 / Скриншот
Что касается "Арии" с обновленным составом без Кипелова, то они также выступали в Крыму. Например, в Керчи 9 апреля 2021 года. Впрочем, ни один из действующих участников группы, которые были в оккупированном Крыму, не занесены в "черный список" Минкульта. Нет там и Валерия Кипелова.