ОБСЕ она обвинила в слепоте, а Украину – в беззаконии. Украинцев она в своем телеграме ругательно называет "укробандеровцами".
Посмотрите Песни, громкая музыка и кино: как оккупанты развлекаются, блокируя миссию ОБСЕ
Чичерина в Донецке
Певица и подружка террористов выступила возле отеля Park Inn, где боевики блокируют международных наблюдателей. Она спела несколько песен перед людьми, которые с плакатами и лозунгами требовали отпустить террориста Андрея Косяка.
Что касается миссии ОБСЕ, то она не нужна, и не нужна с 2014 года. Она не только не на нашей стороне, известный факт, но и некоторые из этой миссии были наводчиками для укробандеровцев,
– сказала скандальная Чичерина.
Чем раньше прославилась Чичерина на оккупированных территориях
- С начала оккупации Крыма и войны на Донбассе Юлия Чичерина выражала поддержку агрессии России.
- Она регулярно ездит с концертами в оккупированный Крым и Донбасс, фотографируется с боевиками и выражает им свою поддержку.
- Например, она заявила, что Донбасс после смерти главаря боевиков Александра Захарченко должен обязательно войти в состав России.
- За свои действия Юлия Чичерина внесена в "черный список" Минкульта. По представлению СБУ ей запрещен въезд в Украину.