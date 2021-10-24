ОБСЄ вона звинуватила у сліпоті, а Україну – у беззаконні. Українців вона у своєму телеграмі лайливо називає "укробандерівцями".

Погляньте Пісні, гучна музика і кіно: як окупанти розважаються, блокуючи місію ОБСЄ

Чичеріна у Донецьку

Співачка і подружка терористів виступила біля готелю Park Inn, де бойовики блокують міжнародних спостерігачів. Вона заспівала декілька пісень перед людьми, які з плакатами і лозунгами вимагали відпустити терориста Андрія Косяка.

Що стосується місії ОБСЄ, то вона не потрібна і не потрібна з 2014 року. Вона не тільки не на нашому боці, відомий факт, а і деякі з цієї місії були наводчиками для укробандерівців,

– сказала скандальна Чичеріна.

Зверніть увагу! Із 17 жовтня бойовики блокують спостерігачів місії ОБСЄ у готелі в Донецьку. До такого ж вони вдалися у Горлівці, однак потім припинили. Бойовики утримують міжнародних спостерігачів і вимагають відпустити терориста і розвідника окупантів Андрія Косяка.

Чим раніше прославилася Чичеріна на окупованих територіях