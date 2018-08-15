Держись за людей, которые тебя поддерживают, – Жадан написал письмо политзаключенному Грибу

Украинский писатель Сергей Жадан обратился со словами поддержки к политзаключенному Павлу Грибу, которого незаконно удерживают в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону.

Об этом говорится в статье издания "Радио Свобода": Письма политзаключенным: Сергей Жадан написал Павлу Грибу – видео.

Уверен, ты понимаешь, что в Украине есть много людей, которые волнуются за тебя и поддерживают, не забывают, а главное ждут твоего скорейшего возвращения домой. Уверен, что так и будет, и ты скоро вернешься на Родину. Держись за людей, которые тебя поддерживают,

– написал Жадан.

Также в письме он отметил, что в любой ситуации стоит оставаться собой и ничего не бояться. И обратился к Павлу с просьбой писать о всем, что волнует и интересует политзаключенного.

В частности, до недавнего времени Грибу вообще не передавали письма в Краснодарком СИЗО, мол, это было запрещено российскими тюремщиками.

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Отец пленника Игорь Гриб также указал на своей странице в Facebook адрес, по которому можно присылать письма сыну.

Кто такой Павел Гриб?

Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. Ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме. Недавно этапировали в СИЗО в Ростов-на-Дону. Жизнь Павла Гриба находится под угрозой, потому что он живет с инвалидностью, связанной с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы.