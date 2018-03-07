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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Держите позицию по антикоррупционному суду, – "Самопомич" передала месседж руководству МВФ

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Держите позицию по антикоррупционному суду, – "Самопомич" передала месседж руководству МВФ

Лидер "Самопомичи" Андрей Садовый передал руководству МВФ четкий месседж от украинских демократических сил относительно ситуации с законом об антикоррупционном суде.

Об этом шла речь во время встречи главы миссии МВФ по вопросам Украины Рона ван Роодена с руководством "Самопомочи" в Вашингтоне.

"МВФ выставила справедливое требование украинскому руководству – судей нового антикоррупционного суда должны подбирать с участием независимых международных экспертов. Тот вариант закона, который внес в парламент господин Президент, уже является попыткой избежать этого, чтобы протянуть выгодных и контролируемых судей. "Самопомич" поддержала законопроект в первом чтении, но мы будем настаивать на внесении соответствующих поправок. Это исторический момент Если закон будет правильным – это реальная угроза тем, кто грабит нашу страну. Если протянут выгодный власти вариант – то новый суд своими решениями просто будет выдавать индульгенции крупным коррупционерам, зато показательно сажать мелких воришек", – рассказал Андрей Садовый.

Лидер "Самопомочи" также отреагировал на замечание Президента Петра Порошенко о том, что влияние международных экспертов по выбору судей антикоррупционного суда противоречит Конституции Украины. "Если припекает то они начинают вспоминать и Конституцию, и Библию, и все в голову приходит. Никто не отнимает у украинской власти ее полномочий. Но надо сделать все, чтобы по крайней мере в этом новом суде были независимые судьи. К сожалению, для этого нужно привлекать международную поддержку. Соответствующие эксперты отсеят на уровне отбора зависимых и коррумпированных кандидатов. Доверия к украинской власти в этом вопросе нет".

Теги: Петр Порошенко Новости политики МВФ Коррупция Самопомич Андрей Садовой
Источник: 24 Канал
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