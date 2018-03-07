Тримайте позицію по антикорупційному суду, – "Самопоміч" передала меседж керівництву МВФ

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий передав керівництву МВФ чіткий меседж від українських демократичних сил щодо ситуації з законом про антикорупційний суд.

Про це йшлось під час зустрічі голови місії МВФ з питань України Рона ван Роодена з керівництвом "Самопомочі" у Вашингтоні.

"МВФ виставила справедливу вимогу українському керівництву – суддів нового антикорупційного суду мають добирати за участю незалежних міжнародних експертів. Той варіант закону, який вніс до парламенту пан Президент, вже є спробою уникнути цього, аби протягнути вигідних і контрольованих суддів. "Самопоміч" підтримала законопроект у першому читанні, але ми будемо наполягати на внесенні відповідних правок. Це історичний момент! Якщо закон буде правильним – це реальна загроза тим, хто грабує нашу країну. Якщо протягнуть вигідний владі варіант – то новий суд своїми рішеннями просто видаватиме індульгенції крупним корупціонерам, натомість показово саджатиме дрібних злодюжок", – розповів Андрій Садовий.

Лідер "Самопомочі" також відреагував на зауваження Президента Петра Порошенка про те, що вплив міжнародних експертів на вибір суддів антикорупційного суду протирічить Конституції України. "Якщо припікає то вони починають згадувати і Конституцію, і Біблію, і все що в голову приходить. Ніхто не забирає в української влади її повноважень. Але треба зробити все, аби принаймні в цьому новому суді були незалежні судді. На жаль, для цього потрібно залучати міжнародну підтримку. Відповідні експерти мають відсіяти на рівні добору залежних і корумпованих кандидатів. Довіри до української влади в цьому питанні нема".