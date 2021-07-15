"Инспектор – это не царь и Бог": космические штрафы для "Новой почты" отменят

Комиссия, которая проверяла ситуацию со штрафами для "Новой почты", по состоянию на 15 июля завершила свою работу. Согласно результатам, Госпродпотребслужбе рекомендовали отменить оба штрафа.

Решение комиссии озвучила руководительница Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

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По ее словам, во время проверки действий должностных лиц Госпродпотребслужбы в Харьковской области комиссия выявила ряд нарушений при осуществлении внеплановых мероприятий государственного контроля.

Магалецкая подчеркнула, что "кроме того, при применении штрафных санкций за нарушение требований законодательства не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания".

По итогам проверки штрафы рекомендовано (формулировка согласно норме закона) отменить.

Уверена, что так и произойдет,

– подчеркнула чиновница.

По словам Магалецкой, "штраф не просто отменили, сделали серьезные выводы, которые положат в основу новых законодательных норм".

"Мы хотим сделать невозможным вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему собственному усмотрению. Защита интересов общества и государства должна быть на высоком уровне. Но это не должно превращаться в парад абсурда", – отметила глава Госпродпотребслужбы.

"Действия инспектора породили "эффект бабочки"

Магалецкая напомнила, что "инспектор – это не царь и Бог, который может по собственному желанию, из-за неадекватных санкций, остановить работу бизнеса".

Чиновница подчеркнула: "Инспектор – часть государственного сервисного механизма, работу которого оплачивает каждый налогоплательщик, это должен осознать каждый".

"Действия инспектора в районном центре породили "эффект бабочки" – привели к масштабной негативной ситуации на уровне всего государства. Это ненормально, эффективная система так не работает. Поэтому будем менять систему. Как именно – расскажу позже", – заверила Магалецкая.

Чиновница отметила, что "судя по новостям, выводы сделали не только в Госпродпотребслужбе".

"Важно, что "Новая почта" после этой истории запустила кампанию по изменению и улучшению сервиса на основе отзывов потребителей", – сообщила руководительница Госпродпотребслужбы.

Свое сообщение Магалецкая подытожила словами, что "права как бизнеса, так и потребителей, должны быть надежно защищены, поэтому надеюсь на дальнейшее прозрачное и эффективное сотрудничество".

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