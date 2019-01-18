Дерзкий расстрел офицера полиции в Харькове: Аброськин рассказал новые детали о пострадавшем

Пострадавший от вооруженного нападения в Харькове офицер уголовного отдела Нацполиции устанавливал причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия "Сармата" Олешко.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Читайте также: "Эксклюзивная аренда": как работает схема Кернеса на рынках Харькова

24 канал писал, что утром 16 января в Харькове двое неизвестных совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции. В результате тот получил тяжелые ранения.

Вячеслав Аброськин рассказал, что пострадавший офицер расследовал действия опасной преступной группировки.

В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей страны,

– написал он.

Председатель Нацполиции также отметил, что харьковские медики "делают все возможное", чтобы спасти офицера. К слову, для установки нападавших личностей и их задержания, работники полиции ввели план "Сирена".