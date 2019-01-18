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      Дерзкий расстрел офицера полиции в Харькове: Аброськин рассказал новые детали о пострадавшем

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      Аброськин рассказал новые детали о пострадавшем
      Аброськин рассказал новые детали о пострадавшем / Фейсбук Вячеслава Аброськина

      Пострадавший от вооруженного нападения в Харькове офицер уголовного отдела Нацполиции устанавливал причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия "Сармата" Олешко.

      Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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      24 канал писал, что утром 16 января в Харькове двое неизвестных совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции. В результате тот получил тяжелые ранения.

      Вячеслав Аброськин рассказал, что пострадавший офицер расследовал действия опасной преступной группировки.

      В последнее время он и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей страны,
      – написал он.

      Председатель Нацполиции также отметил, что харьковские медики "делают все возможное", чтобы спасти офицера. К слову, для установки нападавших личностей и их задержания, работники полиции ввели план "Сирена".

      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Полиция Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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