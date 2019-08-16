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      Дерзкое нападение подростков на полицейских обернулось трагедией: видео 18+

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      Жестокий инцидент произошел в Иерусалиме
      Жестокий инцидент произошел в Иерусалиме / Иллюстративное фото (pixabay)

      В израильском Иерусалиме двое арабских подростков с ножами напали на полицейских. Те без колебаний начали стрелять в нападавших. Инцидент зафиксировали видеокамеры.

      Один из нападавших погиб на месте – его застрелили, другой находится в реанимации. Об этом сообщил Telegram 24 канала.

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      Нападавшим удалось лишь ранить одного полицейского, и незначительно – он вскоре вернется к исполнению обязанностей.

      Смотрите видео нападения и стрельбы в Иерусалиме (18+):

      11 августа в Иерусалиме произошли массовые столкновения между палестинцами-мусульманами и сотрудниками полиции из-за доступа к Храмовой горе. В результате драк пострадали по меньшей мере 65 человек.

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Палестина Новости Израиля столкновения Жертвы
      Источник: 24 канал
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