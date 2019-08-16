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      Зухвалий напад підлітків на поліцейських обернувся трагедією: відео 18+

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      Жорстокий інцидент трапився у Єрусалимі
      Жорстокий інцидент трапився у Єрусалимі / Ілюстративне фото (pixabay)

      В ізраїльському Єрусалимі двоє арабських підлітків із ножами напали на поліцейських. Ті без вагань почали стріляти в нападників. Інцидент зафіксували відеокамери.

      Один з нападників загинув на місці – його застрелили, інший перебуває в реанімації. Про це повідомив Telegram 24 каналу.

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      Нападникам вдалося лише поранити одного поліцейського, та незначно – він незабаром повернеться до виконання обов'язків.

      Дивіться відео нападу та стрілянини у Єрусалимі (18+):

      11 серпня в Єрусалимі відбулися масові сутички між палестинцями-мусульманами та співробітниками поліції за доступ до Храмової гори. Внаслідок бійок постраждали щонайменше 65 людей.

      blog_ava
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      Теги: Сутички Новини Ізраїля Палестина Діти і неповнолітні Жертви
      Джерело: 24 канал
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