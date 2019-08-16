Зухвалий напад підлітків на поліцейських обернувся трагедією: відео 18+
В ізраїльському Єрусалимі двоє арабських підлітків із ножами напали на поліцейських. Ті без вагань почали стріляти в нападників. Інцидент зафіксували відеокамери.
Один з нападників загинув на місці – його застрелили, інший перебуває в реанімації. Про це повідомив Telegram 24 каналу.
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Нападникам вдалося лише поранити одного поліцейського, та незначно – він незабаром повернеться до виконання обов'язків.
Дивіться відео нападу та стрілянини у Єрусалимі (18+):
11 серпня в Єрусалимі відбулися масові сутички між палестинцями-мусульманами та співробітниками поліції за доступ до Храмової гори. Внаслідок бійок постраждали щонайменше 65 людей.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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