Сутички в Єрусалимі між вірянами за доступ до Храмової гори: є постраждалі

В Єрусалимі зав'язалися масові сутички між мусульманами та співробітниками поліції. Внаслідок сутичок постраждали щонайменше 14 людей.

Чому відбулися сутички

В Єрусалимі мусульмани та іудеї не поділили Святе місце. Річ у тім, що мусульмани 11 серпня відзначають одне з найбільших своїх свят – Курбан-Байрам. А в іудеїв навпаки – день жалоби – Тиша Бе Ав, повідомили The Jerusalem Post.

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Зазвичай Храмову гору у Єрусалимі закривають для сторонніх відвідувачів під час мусульманських свят. А коли іудейські та мусульманські свята припадають на один день, то єврейські організації просять не закривати прохід для іудеїв.

Через це і виник конфлікт. І навіть призвів до сутичок. Мусульмани намагались не допустити іудеїв до Храмової гори та мечеті Аль Акса. Аби зупинити безлади, ізраїльським правоохоронцям навіть довелося застосувати світло-шумові гранати. Постраждало щонайменше 14 людей, серед них – четверо поліцейських.

Дивіться відео: Що відбувається в Єрусалимі

Дивіться відео: Сутички в Єрусалимі за доступ за Храмової гори