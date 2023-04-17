Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Там предполагается, что возвращение Теплинского из "отпуска" свидетельствует о том, что Россия, возможно, готовится сменить командование после неудачного зимнего наступления и готовится к потенциальному украинскому контрнаступлению.

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Десантники сотрудничают с вагнеровцами

Аналитики считают, что российское военное командование, вероятно, стремится сделать больший акцент на роли элементов десантных войск в российских наступательных операциях. Подразделения ВДВ активно действуют на критических участках фронта в Луганской области и вблизи Бахмута, недавно получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А.

Новости о переназначении Теплинского свидетельствуют о том, что минобороны России стремится теснее сотрудничать с ЧВК "Вагнера", чтобы завершить захват Бахмута. Теплинского втянули в растущую напряженность между Пригожиным и руководством минобороны России, появившуюся из-за отсутствия поставок боеприпасов вагнеровцам.

Однако за последние несколько недель российское военное командование теснее сотрудничало с ЧВК, вероятно, пытаясь ускорить захват Бахмута. Министерство обороны России и Пригожин 11 апреля публично признали, что элементы ВДВ действуют в районе Бахмута и удерживают фланги вагнеровцев к северу и югу от Бахмута, в то время как боевики Пригожина ведут главное наступление в самом городе.

На войне погибла половина десантников России

Недавно аналитики зафиксировали, что в районе Бахмута действуют подразделения 106-й дивизии ВДВ. В последние дни Пригожин уменьшил свои критикующие нападки в адрес минобороны страны-агрессора. Следовательно, российское руководство выделило вагнеровцам более современные средства для захвата города, в частности танки Т-90.

Таким образом, повторное назначение Теплинского, вероятно, также попытка российского минобороны лучше отнестись к сотрудничеству с Пригожиным для завершения взятия Бахмута.

В свою очередь, Теплинский вряд ли восстановит ВДВ их предыдущий статус элитной силы из-за массовых потерь. Ведь подразделения десантников понесли чрезвычайно большие потери на ранних этапах войны в 2022 году (от 40 до 50 процентов своего личного состава).

По состоянию на 14 апреля 2023 года российская служба BBC подтвердила гибель 1669 военнослужащих ВДВ. Широкомасштабные потери ранее элитных подразделений, которые сейчас перекомплектовываются плохо обученным мобилизованным персоналом, вероятно будут иметь долгосрочное влияние на боеспособность этих подразделений, а замена одного командира вряд ли сможет решить такой всеобъемлющий ущерб.