Десантники из Ульяновска отказались участвовать в войне из-за значительных потерь
3 апреля 2022 , 19:16Читати новину українською
Источник:СтратКом ВСУ / AFU StratCom
На официальной странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении, по состоянию на 18 часов 3 апреля 2022 года.
Согласно информации, противник продолжает нести потери в личном составе и военной технике.
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В Стратком ВСУ сообщили, что из-за этого около 25 военнослужащих 31 отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск) отказались участвовать в войне с Украиной.
Кроме того, отмечается, что все они хотят уволиться.
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