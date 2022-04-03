Десантники из Ульяновска отказались участвовать в войне из-за значительных потерь

На официальной странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ опубликовали оперативную информацию о российском вторжении, по состоянию на 18 часов 3 апреля 2022 года.

Согласно информации, противник продолжает нести потери в личном составе и военной технике.

Важно Враг вскоре бросит все свои силы на захват Луганщины, – Гайдай

В Стратком ВСУ сообщили, что из-за этого около 25 военнослужащих 31 отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск) отказались участвовать в войне с Украиной.

Кроме того, отмечается, что все они хотят уволиться.

Смотрите также – на Востоке оккупанты понесли тяжелые потери: видео