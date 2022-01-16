Десантники с воздуха точечно уничтожают врага на Донбассе: впечатляющее видео
16 января 2022 , 16:28Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Оперативный ВСУ"
Украинские воины на Донбассе показали, как отрабатывают точечные удары по российским оккупантам. Им помогают собратья из десантно-штурмовой группы "Ведмеді".
Благодаря таким точечным ударам хотят показать российским врагам мощь нашей армии. Военные подчеркивают, что оккупанты должны об этом помнить и бояться.
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Враг должен понимать, что на нашей земле ходить небезопасно. Кладут прямо как слои в лузу,
– говорится в сообщении.
Как готовятся ВСУ к вероятному нападению России
- Вооруженные силы Украины начали интенсивную летную подготовку на базовых и оперативных аэродромах. Военные летчики налетали более 200 часов.
- Также руководители оборонных предприятий и Сухопутных войск работают над перевооружением Вооруженных Сил. В Киеве прошла встреча с руководителями 15-ти основных государственных и негосударственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
- Вблизи временно оккупированного Россией Крыма прошли тренировки Вооруженных сил Украины. В Херсонской области учились гранатометные подразделения "Юг". Украинские защитники отработали разные навыки. В частности, они выполняли огневые задания по уничтожению танков.
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И снова показываем работу собратьев из ДШГ "Ведмеді", помогающих с точечными ударами по российским оккупантам. Враг должен понимать, что на нашей земле ходить опасно.
Кладут прямо как слои в лузу.