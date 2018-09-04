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Дешево, – Стефано Габбана раскритиковал свадебный наряд блогера Кьяры Ферраньи

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Dесільне наряд блогера Кьяры Ферраньи
Dесільне наряд блогера Кьяры Ферраньи / Фото из соцсетей

1 сентября одна из самых популярных блогеров – роскошная Кьяра Ферраньи – вышла замуж за рэпера Fedez. И когда все поклонники забрасывали звезду комплиментами относительно ее свадебного платья, дизайнер Стефано Габбана раскритиковал ее одежду.

На итальянском острове Сицилия прошла роскошная свадебная церемония Кьяры Ферраньи, которую уже назвали "королевской". Невеста вышла к алтарю в чудесном платье от Dior, верх которого был сделан из кружева, а низ имел немалый шлейф.

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И пока весь мир увлеченно рассматривал снимки популярной блогера в сети, дизайнер Dolce & Gabbana Стефано Габбана в своей эпатажной манере раскритиковал образ невесты. Во заметке британского издания Harpers Bazaar модельер написал: "Дешево". Другой свадебный снимок Кьяры Ферраньи он подписал насмешкой.

 


Критика Стефано Габбаны/ скриншот

Пользователи сети сразу же отреагировали на комментарий Стефано Габбаны. Люди отметили, что слова дизайнера – циничные и недопустимы, ведь каждая невеста воплощает свою мечту о платье. Некоторые пользователи сети отметили, что так Стефано показал обиду на Къяру Ферраньи, что девушка не выбрала платье его дизайна.

Отметим, что это не впервые Стефано Габбана отмечается некорректным комментарием. В 2017 году модельер оскорбил Викторию Бекхэм, а Селену Гомес назвал "безобразной".

Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad. Жених Кьяры – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez (настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия).

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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