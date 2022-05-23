Дешевые квартиры и больше жилья, чем желающих арендовать: что будет на рынке недвижимости

Из-за российской агрессии из Украины вынуждены были уехать более 6 миллионов человек. К тому же многие потеряли свои дома, ведь некоторые города оккупанты уничтожили полностью, а другие – изрядно пострадали от ракетных ударов. Конечно, все это повлияло на рынок недвижимости.

Сейчас украинцы снова начали массово искать жилье, но предложения значительно превышают спрос. О том, что в ближайшее время будет с ценами на недвижимость – сайт 24 канала поинтересовался у экспертов.

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Что с недвижимостью в Украине

Богдан Слуцкий, финансово-экономический обозреватель, отметил, что спрос на покупку жилья будет зависеть от ситуации в Украине. Поскольку в разных областях степень угрозы разная, поэтому и спрос, и предложение будут неодинаковыми.

Например, сейчас наиболее интересно для покупателей жилье в западных областях Украины. Соответственно, и цены там выросли минимум на 20 – 30% (на аренду – в некоторых случаях вообще в разы) по сравнению со стоимостью до полномасштабного вторжения агрессора.

Если мы говорим о таких городах как Днепр или Одесса, то спрос меньший, поэтому и цены на аренду или продажу расти не будут в ближайшее время. Более того, в некоторых случаях будет наблюдаться тренд на понижение стоимости примерно 10-20%,

– говорит Слуцкий.

Он добавил, если говорить в целом, то война сломала тренд на существенное удорожание недвижимости, наблюдавшееся в течение 2021 года. А наибольшим спросом сейчас пользуются квартиры, которые готовы к проживанию, ведь делать ремонты по многим причинам сейчас достаточно трудно.

Аналитики OLX Недвижимость объяснили, что из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы, украинцы в 1,5 раза чаще ищут арендованное жилье. Если еще за день до начала войны арендой на ресурсе интересовались 1,6 миллионов раз, то сейчас это число выросло до 2,7 миллионов поисков.

Большая вероятность быстро найти свободные квадратные метры и на Днепропетровщине. С начала войны количество квартир для аренды в области выросло почти на 11%, что заметно по количеству объявлений на olx. Однако несколько увеличилась цена. Сейчас за арендуемое жилье нужно платить в среднем более 7 тысяч гривен. Приблизительно такую же среднемесячную стоимость аренды просят и на Ивано-Франковщине и Полтавщине, а вот в Черкасской области цена проживания за месяц обойдется чуть больше 6 тысяч гривен,

– отметили специалисты.

Они также добавили, что в западных регионах, учитывая рост спроса, цены наоборот выросли. В Ивано-Франковске месячная аренда однокомнатной квартиры в мае стоит 8 776 гривен, двухкомнатная обойдется в 11 702 гривен, трехкомнатная – в 17 553 гривен.

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В Хмельницком предложения по аренде квартир более доступны, чем в других западных областях: однокомнатное жилье обойдется в 6 тысяч гривен в месяц, двухкомнатное – в 8 тысяч гривен, а за трехкомнатные дома нужно отдать в среднем 12 тысяч гривен в месяц. Похожие цены и в Черкассах.

В Западной Украине цены на жилье растут / Фото Unsplash

Что будет с ценами на недвижимость в Киеве

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины отметил, что, безусловно, рынок аренды жилья в Киеве уже восстановился, и мы видим, что предложение в разы превышает спрос, таким образом цены снизились к довоенному периоду на 30 – 50%.

Относительно купли-продажи жилой недвижимости после открытия реестра в большинстве случаев наблюдается заключение проавансированных сделок в довоенный период, также единичны случаи заключения договоров по объектам, которые были выставлены на продажу после открытия реестра.

В ближайшей перспективе предложение будет превышать спрос, что может привести к уменьшению стоимости недвижимости по отношению к довоенному периоду на 20 – 30%. Спрос на аренду будет постепенно увеличиваться из-за переселенцев, спрос на покупку также будет восстанавливаться, однако до показателей довоенного периода не ожидаем возобновления. Опять же, многое будет зависеть от ситуации на фронте,

– объяснил Пита.

Он добавил, что наибольший спрос на покупку будет иметь жилье экономкласса стоимостью до 50 тысяч долларов. Также популярными будут 1-2 комнатные квартиры в готовых новостройках.

Анатолий Топал, эксперт Аналитического центра DOM.RIA, заверил, что спрос будет расти, ведь люди возвращаются, приезжают вынужденные переселенцы из горячих зон, начинает работать бизнес.

Если ситуация вокруг Киева не ухудшится, тенденция сохранится. Специалисты ожидают, что к концу июля – началу августа спрос на аренду увеличится на 35 – 40%. Но при этом будет не больше 40% уровня прошлого года. Популярными будут двухкомнатные квартиры по линиям метро.

В Киеве предложения жилья превышают спрос / Фото Unsplash

Стоимость реальных сделок может измениться после окончания войны. После войны, цены на аренду вырастут на 15 – 20% сразу. Также на ценообразование влияет инфляционная составляющая и колебания курсов валют. В случае роста инфляции, в случае резкого роста курса валют многие арендодатели попытаются поднять цены. Но главным фактором будет уровень доходов населения. Также рост цен будет сдерживать рост предложений. Ожидается, что к осени предложения возрастут еще на 20% по сравнению с маем 2022 года,

– подчеркнул Топал.

По его словам, несмотря на открытые реестры, бума покупок квартир нет. Равномерно рынок продаж будет оживать, но ждать какого-то стремительного роста не следует. Сейчас проходят соглашения, заключенные еще до войны. Что будет с вторичным рынком, пока трудно прогнозировать. Специалисты ожидают, что уже к концу лета он заработает и выйдет на 20-25% довоенного периода.

Пока сохраняется тенденция к понижению цен и так будет в течение ближайших месяцев. А вот насколько цены будут ниже, увидим после относительного обновления рынка недвижимости.

На портале OLX Недвижимость отметили, что Киевщина лидирует по количеству свободных квартир для аренды. По сравнению с мирным временем, количество помещений в регионе выросло почти вдвое. Если до 23 февраля можно было выбирать более 20 тысяч домов, то в мае их уже больше, чем 40 тысяч.

В то же время средняя стоимость аренды в мае наоборот снизилась почти на 22% и составляет менее 9 тысяч гривен в месяц.

Если сравнивать цены на аренду сейчас и до 23 февраля, то в Киеве месячная плата за однокомнатную квартиру снизилась на 1 590 гривен и составляет 7 945 гривен, двухкомнатной – на 4 879 гривен (11 198 гривен), трехкомнатной – на 8 087 гривен (16 426 гривен),

– уточнили аналитики.

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