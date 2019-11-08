Дешевый цирк: сеть взорвалась гневом на инсценировку захвата "Прямого" – видео

Телеканал "Прямой" попал в новый громкий скандал. Вечером 7 ноября во время эфира в студию ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием в руках, имитируя "захват" канала. Сеть такую шутку не оценила, а наоборот – остро раскритиковала сценаристов "Прямого".

Инсценировка захвата канала произошла во время марафона "Атака на свободу слова". Такое действо изрядно напугало присутствующих в студии людей, они начали прятаться и у них был напуганный вид.

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Как только так называемые силовики "ворвались" в студию, ведущий Мыкола Вересень упал на пол.

Стоять всем! Всем спокойно! Где (ведущий Мыкола) Вересень? Где Вересень, я спрашиваю? Мыкола? Жив? Вставай! Станьте рядом с Орловской (другая ведущая, – 24 канал) быстро!,

– кричал один из "силовиков".

После этого люди в камуфляже подошли к обеим ведущим, сделали с ними селфи и сбежали из студии.

Сам Вересень сказал, что этим перфомансом они хотели "довести до абсурда происходящее". Ведущий имел в виду обыски, которые накануне провели у владельца "Прямого" Владимира Макеенко.

Смотрите видео инсценировки нападения на "Прямой"

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Однако, такая шутка канала, который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, совсем не поняли пользователи сети. Люди возмутились, что во время войны на Донбассе "Прямой" использовал в своей постановке "силовиков" в форме военных Вооруженных сил.

Самые эпичные комментарии юзеров:

"Шутки тупорылые, там сидят старики";

"Штурмовики" одеты в "пиксель" Вооруженных Сил Украины. Класс! Браво! Вот так "Армия. Язык. Вера",

"Клоуны вы";

"Вы идиоты. А если бы у кого-то сердечный приступ случился? Человек бы погиб, кто бы тогда отвечал?",

"Прямой" пробил новое дно",

"Вы реально *бнутые на всю голову",

"С такими вещами не шутят",

"Дешевый цирк".

Як що так піде далі то ПАПці доведеться переписати анал "Прямий" на кота, бажано теж кіпрського... pic.twitter.com/hbNwN3ypDL — Sergey Nilov (@NilovSerg) November 8, 2019

Мало того, що "Прямий" створює лже сюжети, тепер вони вирішили додати більше шоу та епотажа.



Напевно хочуть бути як "Вікна" з Нагієвим

Мабуть справи у бідолах йдуть настільки погано, що роблять усе, аби хоч хтось дивився.#Ukraine #новини #Украина pic.twitter.com/dD3blnYQle — Galuski (@Galuskinews) November 8, 2019

Російська пропаганда кого тільки з АТОшників не робила...



Телеканал «Прямий» в ефірі продукує посил про неадекватних людей у камуфляжі ЗСУ.



Хотіли влаштувати шоу? Одягніть російську Горку, або ж чорну форму... pic.twitter.com/UFmLoHhK1Y — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) November 7, 2019

Страждаєте від закрепу? Приходьте на прямий, гарантія!

Обісравсь навіть сурдоперекладач https://t.co/pIcfkWoEME — Kharkivolha (@kanahvenaolha) November 7, 2019

Кому на самом деле принадлежит "Прямой"?