Дешевый цирк: сеть взорвалась гневом на инсценировку захвата "Прямого" – видео
Телеканал "Прямой" попал в новый громкий скандал. Вечером 7 ноября во время эфира в студию ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием в руках, имитируя "захват" канала. Сеть такую шутку не оценила, а наоборот – остро раскритиковала сценаристов "Прямого".
Инсценировка захвата канала произошла во время марафона "Атака на свободу слова". Такое действо изрядно напугало присутствующих в студии людей, они начали прятаться и у них был напуганный вид.
Читайте также: Владелец "Прямого" Макеенко об обысках у него дома: Это – цинично
Как только так называемые силовики "ворвались" в студию, ведущий Мыкола Вересень упал на пол.
Стоять всем! Всем спокойно! Где (ведущий Мыкола) Вересень? Где Вересень, я спрашиваю? Мыкола? Жив? Вставай! Станьте рядом с Орловской (другая ведущая, – 24 канал) быстро!,
– кричал один из "силовиков".
После этого люди в камуфляже подошли к обеим ведущим, сделали с ними селфи и сбежали из студии.
Сам Вересень сказал, что этим перфомансом они хотели "довести до абсурда происходящее". Ведущий имел в виду обыски, которые накануне провели у владельца "Прямого" Владимира Макеенко.
Смотрите видео инсценировки нападения на "Прямой"
К теме: Телеканал "Прямой" и Петр Порошенко: кто настоящий владелец
Однако, такая шутка канала, который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, совсем не поняли пользователи сети. Люди возмутились, что во время войны на Донбассе "Прямой" использовал в своей постановке "силовиков" в форме военных Вооруженных сил.
Самые эпичные комментарии юзеров:
- "Шутки тупорылые, там сидят старики";
- "Штурмовики" одеты в "пиксель" Вооруженных Сил Украины. Класс! Браво! Вот так "Армия. Язык. Вера",
- "Клоуны вы";
- "Вы идиоты. А если бы у кого-то сердечный приступ случился? Человек бы погиб, кто бы тогда отвечал?",
- "Прямой" пробил новое дно",
- "Вы реально *бнутые на всю голову",
- "С такими вещами не шутят",
- "Дешевый цирк".
Кому на самом деле принадлежит "Прямой"?
- До Революции Достоинства телеканал назывался "Тонис" и принадлежал старшему сыну Виктора Януковича – Александру. Когда же тот скрылся, канал "Тонис" странным образом не был конфискован в государственную собственность, а оказался в руках окружения Петра Порошенко.
- По странному совпадению Януковичи добровольно отписали телеканал новому владельцу. Однако, по ним Генпрокуратура так и не довела до суда ни одного дела о коррупции.
- Формально телеканал принадлежит Владимиру Макеенко, но практика подставных лиц в Украине существует много лет. Реальным владельцем канала "Прямой" называют Петра Порошенко и Игоря Кононенко.
- В 2017 году "Тонис" переименовали в "Прямой канал" и в него началось многомиллионные вливания денег.
- Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым". Но во время президентских выборов-2019 канал активно пиарил действующую власть и президента Порошенко, и жестко критиковал его оппонентов, прежде всего, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.