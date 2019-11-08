Дешевий цирк: мережа вибухнула гнівом на інсценування захоплення "Прямого" – відео

Телеканал "Прямий" потрапив у новий гучний скандал. Ввечері 7 листопада під час ефіру до студії увірвалися люди в масках, камуфляжі і зі зброєю в руках, імітуючи "захоплення" каналу. Мережа такий жарт не оцінила, а навпаки - гостро розкритикувала сценаристів "Прямого".

Інсценування захоплення каналу відбулося під час марафону "Атака на свободу слова". Таке дійство неабияк налякало присутніх у студії людей, вони почали ховатися та мали нажаханий вигляд.

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Як тільки так звані силовики "увірвалися" до студії, ведучий Микола Вересень впав на підлогу.

Стояти всім! Усім спокійно! Де (ведучий Микола) Вересень? Де Вересень, я питаю? Микола? Живий? Вставай! Станьте поруч з Орловською (інша ведуча, – 24 канал) швидко!,

– кричав один із "силовиків".

Після цього люди в камуфляжі підійшли до обох ведучих, зробили із ними селфі та втекли зі студії.

Сам Вересень сказав, що цим перфомансом вони хотіли "довести до абсурду те, що відбувається". Ведучий мав на увазі обшуки, які напередодні провели у власника "Прямого" Володимира Макеєнка.

Дивіться відео інсценування нападу на "Прямий"

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Проте, такий жарт каналу, який пов'язують з п'ятим президентом Петро Порошенком, зовсім не зрозуміли користувачі мережі. Люди обурилися, що під час війни на Донбасі "Прямий" використав у своїй постановці "силовиків" у формі військових Збройних сил.

Найепічніші коментарі юзерів:

"Жарти тупорилі. там сидять люди похилого віку";

"Штурмовики" одягнені в "піксель" Збройних Сил України. Клас! Браво! Оце так "Армія. Мова. Віра",

"Клоуни ви";

"Ви ідіоти. А якби у когось серцевий напад трапився? Людина б загинула, хто б тоді відповідав?",

"Прямий" пробив нове дно",

"Ви реально й*бнуті на всю голову",

"З такими речима не жартують",

"Дешевий цирк".

Як що так піде далі то ПАПці доведеться переписати анал "Прямий" на кота, бажано теж кіпрського... pic.twitter.com/hbNwN3ypDL — Sergey Nilov (@NilovSerg) November 8, 2019

Мало того, що "Прямий" створює лже сюжети, тепер вони вирішили додати більше шоу та епотажа.



Напевно хочуть бути як "Вікна" з Нагієвим

Мабуть справи у бідолах йдуть настільки погано, що роблять усе, аби хоч хтось дивився.#Ukraine #новини #Украина pic.twitter.com/dD3blnYQle — Galuski (@Galuskinews) November 8, 2019

Російська пропаганда кого тільки з АТОшників не робила...



Телеканал «Прямий» в ефірі продукує посил про неадекватних людей у камуфляжі ЗСУ.



Хотіли влаштувати шоу? Одягніть російську Горку, або ж чорну форму... pic.twitter.com/UFmLoHhK1Y — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) November 7, 2019

Страждаєте від закрепу? Приходьте на прямий, гарантія!

Обісравсь навіть сурдоперекладач https://t.co/pIcfkWoEME — Kharkivolha (@kanahvenaolha) November 7, 2019

Кому насправді належить "Прямий"?