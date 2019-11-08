Дешевий цирк: мережа вибухнула гнівом на інсценування захоплення "Прямого" – відео
Телеканал "Прямий" потрапив у новий гучний скандал. Ввечері 7 листопада під час ефіру до студії увірвалися люди в масках, камуфляжі і зі зброєю в руках, імітуючи "захоплення" каналу. Мережа такий жарт не оцінила, а навпаки - гостро розкритикувала сценаристів "Прямого".
Інсценування захоплення каналу відбулося під час марафону "Атака на свободу слова". Таке дійство неабияк налякало присутніх у студії людей, вони почали ховатися та мали нажаханий вигляд.
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Як тільки так звані силовики "увірвалися" до студії, ведучий Микола Вересень впав на підлогу.
Стояти всім! Усім спокійно! Де (ведучий Микола) Вересень? Де Вересень, я питаю? Микола? Живий? Вставай! Станьте поруч з Орловською (інша ведуча, – 24 канал) швидко!,
– кричав один із "силовиків".
Після цього люди в камуфляжі підійшли до обох ведучих, зробили із ними селфі та втекли зі студії.
Сам Вересень сказав, що цим перфомансом вони хотіли "довести до абсурду те, що відбувається". Ведучий мав на увазі обшуки, які напередодні провели у власника "Прямого" Володимира Макеєнка.
Дивіться відео інсценування нападу на "Прямий"
До теми: Телеканал "Прямий" та Петро Порошенко: хто справжній власник
Проте, такий жарт каналу, який пов'язують з п'ятим президентом Петро Порошенком, зовсім не зрозуміли користувачі мережі. Люди обурилися, що під час війни на Донбасі "Прямий" використав у своїй постановці "силовиків" у формі військових Збройних сил.
Найепічніші коментарі юзерів:
- "Жарти тупорилі. там сидять люди похилого віку";
- "Штурмовики" одягнені в "піксель" Збройних Сил України. Клас! Браво! Оце так "Армія. Мова. Віра",
- "Клоуни ви";
- "Ви ідіоти. А якби у когось серцевий напад трапився? Людина б загинула, хто б тоді відповідав?",
- "Прямий" пробив нове дно",
- "Ви реально й*бнуті на всю голову",
- "З такими речима не жартують",
- "Дешевий цирк".
Кому насправді належить "Прямий"?
- До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру. Коли ж той втік, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, а опинився в руках оточення Петра Порошенка.
- За дивним збігом Януковичі добровільно відписали телеканал новому власнику. Натомість, щодо них Генпрокуратура так і не довела до суду жодної справи про корупцію.
- Формально телеканал належить Володимиру Макеєнку, але практика підставних осіб в Україні існує багато років. Реальним власником каналу "Прямий" називають Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.
- У 2017 році "Тоніс" перейменували в "Прямий канал" і в нього почалося багатомільйонні вливання грошей.
- Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим". Та під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передусім Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.