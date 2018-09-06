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Десять человек погибли в результате наводнений в Нигерии

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

Вследствие масштабных наводнений в нигерийском штате Кебби погибли по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщает издание Voice Of Nigeria со ссылкой на местные власти.

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Один солдат и девять других человек погибли в результате сильного наводнения, которое стало следствием непрерывных дождей в штате. Солдат погиб, пытаясь спасти женщину из потока,
– заявил пресс-секретарь губернатора штата Абубакар Дакингари.

Отмечается, что две области штата затопило в четверг. Наводнения нанесли значительный ущерб населению. В результате стихии разрушены многие здания и повреждения сельскохозяйственные угодья, что привело к гибели животных.

Напомним, что в результате мощного землетрясения на японском острове Хоккайдо пострадали минимум 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Теги: Африка Жертвы Стихийный бедствия Нигерия
Источник: 24 Канал
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