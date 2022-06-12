Десятикратное преимущество россиян и контрнаступление ВСУ: Залужный обсудил с Милли тяжелые бои на фронте
Источник:фейсбук Валерия Залужного
США стали мощным партнером Украины по борьбе с российскими захватчиками. Наши герои находятся в постоянном контракте с друзьями и обсуждают планы победы.
ВСУ уже 109 дней героически удерживают оборону и сдерживают российских оккупантов. Благодаря мастерству наших воинов и военного командования враг понес рекордные потери, а все его планы разрушаются.
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Разговор Залужного и Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он сообщил, что считает американского коллегу своим наставником и поблагодарил за все полезные наставления и поддержку.
Проинформировал генерала Милли о текущей оперативной ситуации. Он отметил, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области. Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество,
– сообщил Залужный.
Вместе с тем Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что наши защитники и защитницы держат оборону и наносят врагу потери.
В Северодонецк враг опрокинул 7 своих батальонно-тактических групп и многие артиллерии. Несмотря на постоянный огонь, постоянные штурмы и превосходящие силы оккупантов удалось остановить.
Поскольку на Луганском направлении враг терпит неудачу, он возобновляет обстрелы Харькова, в частности, жилых кварталов. Также артиллерийские и минометные обстрелы продолжаются в районах Сумской и Черниговской областей.
На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям.
По состоянию на сегодняшний день имеем ширину фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия,
– рассказал Залужный.
Он еще раз подчеркнул генералу Милле необходимость передать Украине как можно больше артиллерийских систем калибра 155 мм. Кроме того, генералы обсудили дальнейшую стратегию обороны Украины и применение уже переданного Украине оружия.
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