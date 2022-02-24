Резников заявил, что для вступления в силы территориальной обороны достаточно только паспорта. Он заверил, что Вооруженные Силы Украины отбивают все атаки российских оккупантов на Востоке.
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"Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию. Горжусь каждым защитником и защитницей Украины", – сказал министр.
Будет больше оружия
Резников сказал, что пограничники, армия, Нацгвардия держат оборону на всех направлениях, где враг пытается прорваться. Однако его остановят.
"Мобилизуем международную поддержку. Я уже имел беседы с министрами обороны Великобритании, Литвы, Турции и другими партнерами. У нас будет больше оружия и больше средств защиты", – заверил он.
Обращение Резникова: смотрите видео