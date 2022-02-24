Резніков заявив, що для вступу до сил територіальної оборони потрібен лише паспорт. Він запевнив, що Збройні сили України відбили російських окупантів на сході.
До теми Беріть тільки паспорт, – Резніков закликав українців вступати до лав Сил ТрО
"Сьогодні десятки, якщо не сотні, трун з ворогами поїдуть назад до Росії. Пишаюсь кожним захисником і захисницею України", – сказав міністр.
Буде більше зброї
Резніков сказав, що прикордонники, армія, Нацгвардія тримають оборону на всіх напрямках, де ворог намагається прорватися. Однак його зупинять.
"Мобілізуємо міжнародну підтримку. Я вже мав розмови з міністрами оборони Великої Британії, Литви, Туреччини та іншими партнерами. У нас буде більше зброї і більше засобів захисту", – запевнив він.
Звернення Резнікова: дивіться відео