Резніков заявив, що для вступу до сил територіальної оборони потрібен лише паспорт. Він запевнив, що Збройні сили України відбили російських окупантів на сході.

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"Сьогодні десятки, якщо не сотні, трун з ворогами поїдуть назад до Росії. Пишаюсь кожним захисником і захисницею України", – сказав міністр.

Буде більше зброї

Резніков сказав, що прикордонники, армія, Нацгвардія тримають оборону на всіх напрямках, де ворог намагається прорватися. Однак його зупинять.

"Мобілізуємо міжнародну підтримку. Я вже мав розмови з міністрами оборони Великої Британії, Литви, Туреччини та іншими партнерами. У нас буде більше зброї і більше засобів захисту", – запевнив він.

Звернення Резнікова: дивіться відео

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