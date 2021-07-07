Десятки гаубиц и танков оккупантов – за пределами мест хранения, – миссия ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала десятки единиц вооружения боевиков за пределами мест, выделенных для их хранения. В штабе операции Объединенных сил предположили, что это может свидетельствовать о подготовке войск оккупантов к возможным боевым действиям.

В отчете СММ ОБСЕ от 6 июля говорится о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований России и ее наемников.

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Беспилотник малого радиуса действия миссии ОБСЕ зафиксировал на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей вооружение, размещенное за пределами выделенных мест хранения.

Войска оккупанта хранят с нарушениями такое вооружение:

11 танков и 26 боевых бронированных машин на полигоне неподалеку Шимшиновки,

30 танков, 9 самоходных гаубиц, 18 буксируемых гаубиц и 101 боевую бронированную машину на полигоне возле Мирного,

30 танков на полигоне возле Круглика.

8 танков Т-64 на полигоне в районе Бойковского.

Боевики разместили вооружение и военную технику в зоне безопасности:

на территории Раздольного – 23 БМП,

неподалеку Кальмиусского – 6 боевых бронированных машин и 1 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика".

О чем могут свидетельствовать действия наемников России

В штабе ООС заявили, что все это свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск и их наемников к возможным боевым действиям.

В то же время там отметили о скоплении вооружения и военной техники на полигонах временно оккупированной территории Луганской области, которые обостряют ситуацию в районе проведения ООС.

Войска оккупанта продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.