Российские медики из-под Ростова жаловались журналистам, что не получают обещанные властями деньги за борьбу с коронавирусом. И во время этого проговорились, что им не заплатили также "боевые" за вывоз и "штопанье" раненых с территории Украины, а потом и вообще запретили об этом говорить.

29 мая в российском городе Гуково Ростовской области, как пишет 24 канал , медики устроили пикет: им Путин обещал деньги ("коронавирусные надбавки"), но так и не заплатил.

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Однако в жалобах журналистам медики проговорились и о том, что были на Донбассе и не получили от власти за это соответствующие "боевые".

"Проклятое место": что зафиксировало видео с российскими медиками

Сначала медицинские работники заявили, что обещанных президентом России Путиным выплат за работу с больными COVID-19 никто так и не получил. А потом внезапно начали рассказывать, как участвовали в войне на Донбассе в 2014 году.

Мы вывозили раненых с территории Украины. Под бомбежкой. Скорая помощь, фельдшеры ездили. Но не получили "боевые" – не только "скорая", но и все врачи, которые штопали их (раненых – 24 канал),

– говорит один из медиков.

Журналисты спросили, обещали ли такие выплаты медикам. И те ответили: не только обещали, но даже деньги в город прислали. А вот город уже самим медикам деньги не выплатил.

Как признались врачи, "боевые" получили медики из Новошахтинска и Белой Калитвы, хотя, мол, они то как раз боев не видели. " А мы месяц вывозили раненых с границы. Проклятое место ", – вспомнил водитель "скорой" из Гуково.

Женщина-медик добавила, что лично за одну смену приняла "19 раненых из Западной Украины" . У нее еще уточнили, подразумевает ли она Восточную Украину, но нет:

" Из Западной. Там разные были. И ВСУ-шники были. Просто нам запретили потом об этом говорить ".

Заметим, что за двое суток после публикации видео официальных комментариев властей по этому поводу не поступало.

Медики из России признали, что вывозили раненых из Донбасса: смотрите видео

Инцидент произошел в российском Гуково, расположенного недалеко от границы с Украиной: смотрите карту