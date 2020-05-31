Російські медики з-під Ростова скаржилися журналістам, що не отримують обіцяні владою гроші за боротьбу з коронавірусом. І під час цього проговорилися, що їм не заплатили також "бойові" за вивезення і "штопання" поранених із території України, а потім і взагалі заборонили про це говорити.

29 травня в російському містечку Гуково Ростовської області, як пише 24 канал, медики влаштували пікет: їм Путін обіцяв гроші ("коронавірусні надбавки"), але так і не заплатив.

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Однак у скаргах журналістам медики проговорилися і про те, що були на Донбасі й не отримали від влади за це належні "бойові".

"Прокляте місце": що зафіксувало відео з російськими медиками

Спершу медичні працівники заявили, що обіцяних президентом Росії Путіним виплат за роботу з хворими на COVID-19 ніхто так і не отримав. А потім раптово почали розповідати, як брали участь у війні Донбасі к 2014 році.

Ми вивозили поранених з території України. Під бомбардуванням. Швидка допомога, фельдшери їздили. Але не отримали "бойові" – не тільки швидка, а й всі лікарі, які штопали їх (поранених – 24 канал),

– каже один з медиків.

Журналісти перепитали, чи такі виплати медикам обіцяли. І ті відповіли: не лише обіцяли, а й навіть гроші у місто надіслали. А от місто вже самим медикам гроші не виплатило.

Зізналися лікарі, що "бойові" отримали медики з Новошахтинська і Білої Калитви, хоча, мовляв, вони то якраз боїв не бачили. "А ми місяць вивозили поранених із кордону. Прокляте місце", – пригадав водій "швидкої" з Гуково.

Жінка-медик додала, що особисто за одну зміну прийняла "19 поранених із Західної України". У неї ще уточнили, чи вона має на увазі Східну Україну, але ні:

"Із Західної. Там різні були. І ЗСУ-шники були. Просто нам заборонили потім про це говорити".

Зауважимо, що за дві доби після публікації відео офіційних коментарів влади з цього приводу не надходило.

Медики з Росії визнали, що вивозили поранених з Донбасу: дивіться відео

Інцидент стався у російському Гуково, що розташоване неподалік кордону з Україною: дивіться карту



На інфографіці 24 каналу також можна побачити Гуково – на самому кордоні Росії та України