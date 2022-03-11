Все это в результате циничного обстрела жилых кварталов. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Внимание В Мариуполе ситуация очень сложная: враг держит город в заложниках, устроив акт геноцида

Враг до сих пор держит город в заложниках, устроив акт геноцида. Из-за этого – гибнут обычные мирные люди.

1 582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов,

– написали там.

"Светлая память погибшим в этой ужасной войне! Каждый оккупант будет гореть в аду. Мы никогда не забудем и никогда не простим этого преступления против человечества, против Украины, против Мариуполя", – добавили в горсовете.

К теме – как Мариуполь выглядит после удара: смотрите видео