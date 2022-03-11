Усе це внаслідок цинічного обстрілу житлових кварталів. Про це повідомили у маріупольській міській раді.

Увага У Маріуполі ситуація дуже складна: ворог тримає місто в заручниках, влаштувавши акт геноциду

Ворог досі тримає місто у заручних, влаштувавши акт геноциду. Через це – гинуть звичайні мирні люди.

1 582 мирних маріупольців убито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів,

– написали там.

"Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні! Кожен окупант буде горіти в пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя", – додали у міськраді.

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