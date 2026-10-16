Об этом президент заявил во время пресс-брифинга на саммите ЕС в Брюсселе.

Что заявил глава государства по поводу разведданных?

Зеленский отметил, что Украина получает разведданные от десятков стран, однако информацию о пусках баллистических ракет предоставляют именно США.

Также Киев работает с Францией и другими партнерами по расширению возможностей связи, чтобы уменьшить зависимость от внешней помощи.

Следует напомнить, что несколькими днями ранее в медиа появилась информация о том, что Вашингтон может лишить Киев важной разведывательной информации, якобы, чтобы заставить Украину прекратить удары по российским НПЗ.

Несмотря на то, что официально отмечалось, будто США продолжают делиться разведданными с Украиной, о чем говорил и сам Дональд Трамп, вечером 12 и 13 октября Киев подвергся баллистической атаке. Ракеты ударили по столице без предупреждения, из-за чего и заговорили о потере важных "партнеров".

Во время массированной атаки страна-агрессорка выпустила 39 баллистических ракет и 120 ударных дронов, поразив шесть энергообъектов, в том числе киевские электростанции. Около 600 тысяч человек остались без света. В столице погибли по меньшей мере четыре человека, еще 25 пострадали.

Во время последующих атак западные "партнеры", по данным воздушных сил, предупреждали Украину об угрозе баллистических ударов.