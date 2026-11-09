Масштабные отключения, десятки тысяч людей без света: под прицелом врага – энергетика

Серьезные последствия получили потребители сразу в трех областях. Об этом сообщили глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, ДТЭК и глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Adv

популярные видео

Что известно о последствиях русских ударов?

Россия не перестает бить по украинской критической инфраструктуре. Враг надеется оставить украинцев без света и тепла.

Из-за вражеских обстрелов в нескольких областях обесточивания. Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В ДТЭК рассказали, что на Днепропетровщине оккупанты повредили важное энергооборудование региона. Атака повлекла за собой масштабные отключения в области. Без света осталась большая часть Днепра и Каменского. Также была обесточена критическая инфраструктура. В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно быстрее.

Кроме того, проблемы с электроэнергией имела Николаевщина. Там враг атаковал беспилотником Первомайский район. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. В результате атаки были обесточены 60 788 потребителей. Однако в 19:44 в ОВА сообщили о возобновлении электроснабжения.

Реклама

Также в результате вечерней атаки без света остались почти 10,5 тысяч абонентов в Головановском районе Кировоградщины. Вражеский удар потерпел и Кропивницкий. Часть города также без света.

В тот же день Россия нанесла удар по Трипольской тепловой электростанции Киевской области. По словам генерального директора ПАО "Центрэнерго" Сергея Исаченко, оккупанты изменили тактику обстрелов, пытаясь пробить защитные сооружения объекта.