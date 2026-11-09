Масштабные отключения, десятки тысяч людей без света: под прицелом врага – энергетика

Россия терроризирует украинскую энергетику / Getty Images (иллюстративное изображение)
Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам. Поэтому в нескольких регионах люди сидят без света.
Серьезные последствия получили потребители сразу в трех областях. Об этом сообщили глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, ДТЭК и глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов.
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Россия не перестает бить по украинской критической инфраструктуре. Враг надеется оставить украинцев без света и тепла.
Из-за вражеских обстрелов в нескольких областях обесточивания. Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
В ДТЭК рассказали, что на Днепропетровщине оккупанты повредили важное энергооборудование региона. Атака повлекла за собой масштабные отключения в области. Без света осталась большая часть Днепра и Каменского. Также была обесточена критическая инфраструктура. В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно быстрее.
Кроме того, проблемы с электроэнергией имела Николаевщина. Там враг атаковал беспилотником Первомайский район. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. В результате атаки были обесточены 60 788 потребителей. Однако в 19:44 в ОВА сообщили о возобновлении электроснабжения.
Также в результате вечерней атаки без света остались почти 10,5 тысяч абонентов в Головановском районе Кировоградщины. Вражеский удар потерпел и Кропивницкий. Часть города также без света.
В тот же день Россия нанесла удар по Трипольской тепловой электростанции Киевской области. По словам генерального директора ПАО "Центрэнерго" Сергея Исаченко, оккупанты изменили тактику обстрелов, пытаясь пробить защитные сооружения объекта.
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