Масштабні відключення, десятки тисяч людей без світла: під прицілом ворога – енергетика

Серйозних наслідків зазнали споживачі одразу в трьох областях. Про це повідомили голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, ДТЕК та очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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Що відомо про наслідки російських ударів?

Росія не припиняє бити по українській критичній інфраструктурі. Ворог сподівається залишити українців без світла та тепла.

Через ворожі обстріли в кількох областях знеструмлення. Йдеться про Кіровоградську, Дніпропетровську та Миколаївську області.

У ДТЕК розповіли, що на Дніпропетровщині окупанти пошкодили важливе енергообладнання регіону. Атака спричинила масштабні відключення в області.

Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського. Також була знеструмлена критична інфраструктура. У компанії підкреслили, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Окрім того, проблеми з електроенергією мала Миколаївщина. Там ворог атакував безпілотником Первомайський район. Під ударом опинилась енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки були знеструмлені 60 788 споживачів. Проте о 19:44 в ОВА повідомили про відновлення електропостачання.

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Також внаслідок вечірньої атаки без світла залишились майже 10,5 тисячі абонентів у Голованівському районі Кіровоградщини. Ворожого удару зазнав і Кропивницький. Частина міста також наразі без світла.

Того ж дня Росія завдала удару по Трипільській тепловій електростанції на Київщині. За словами генерального директора ПАТ "Центренерго" Сергія Ісаченка окупанти змінили тактику обстрілів, намагаючись пробити захисні споруди об'єкта.