Десятки тысяч украинских рабочих необходимы европейским странам, – Пристайко

Власти европейских стран обращаются к Украине относительно работников на сезонные сельскохозяйственные работы. В правительстве уверяют, что не ограничивают украинских работников, а лишь пытаются скоординировать движение мигрантов.

Единственное, что контролирует власть, – это организация чартерных рейсов между странами. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в интервью DW.

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Мы не проверяем контракты, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашивайте, чем собираются заниматься люди, не выясняйте, сколько им платят,

– заверил Пристайко.

Остальные условия, соблюдение которых Украина требует от работодателей за рубежом, обусловлены только пандемией. "Поэтому среди таких условий организован выезд людей на период более 3 месяцев. Чтобы действительно было организовано трудоустройство и чтобы тот человек, который уехал, не вернулся на следующий день", – пояснил вице-премьер.

Сейчас на сельскохозяйственные работы в Австрию чартерными рейсами планируют отправить более 800 человек, в Финляндию отправятся от 12 до 15 тысяч человек. В Германии каждая федеральная земля осуществляет отдельные запросы относительно украинских рабочих.

Мы сейчас говорим о восстановлении спецрейсов преимущественно с партнерами из ЕС. Вылетели рейсы на Лондон, Хельсинки, рейсы в Германию. Есть также договоренность об определенном количестве рабочих в Израиле,

– сообщил Пристайко.

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Большинство стран еще в марте закрыли свои границы из-за распространение коронавируса. Но сейчас многие из них готовы принимать работников. Соответствующие запросы присылают в Украину.

Правительство убеждено, что следует рассматривать каждый такой запрос отдельно. Решение будут принимать на основе эпидемиологической ситуации в конкретной стране и соблюдения определенных условий.

Уже состоялись несколько спецрейсов, которые увезли работников за границу. В частности, в Великобритании авиакомпания МАУ 29 апреля осуществила рейс Киев – Лондон. А 27 апреля работники полетели в Хельсинки, 5 мая – во Франкфурт, 8 – в Австрию.

В общем Кабмин разработал 5 этапов выхода из карантина, однако об открытии границ информации в плане правительства нет.

В МИД заявляют, что общих ограничений выезда украинских граждан за границу не существует. Владимир Зеленский уверяет, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу. Однако есть условие – страна-заказчик обязана предоставить контракт на работу минимум на три месяца.

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