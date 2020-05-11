Десятки тисяч українських робітників необхідні європейським країнам, – Пристайко

Влада європейських країн звертається до України щодо працівників на сезонні сільськогосподарські роботи. В уряді запевняють, що не обмежують українських заробітчан, а лише намагаються скоординувати рух мігрантів.

Єдине, що контролює влада, – це організація чартерних рейсів між країнами. Про це розповів віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко в інтерв’ю DW.

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Ми не перевіряємо контрактів, не допомагаємо або не заважаємо ці контракти укладати. Не запитуємо, чим збираються займатися люди, не з'ясовуємо, скільки їм платять,

– запевнив Пристайко.

Решту умов, дотримання яких Україна вимагає від працедавців за кордоном, зумовлені лише пандемією. "Тому серед таких умов є організований виїзд людей на період більше ніж 3 місяці. Щоб це дійсно було організоване працевлаштування і щоб та людина, яка виїхала, не повернулася наступного дня", – пояснив віцепрем'єр.

Наразі на сільськогосподарські роботи до Австрії чартерними рейсами планують відправити понад 800 людей, до Фінляндії вирушать від 12 до 15 тисяч осіб. У Німеччині кожна федеральна земля здійснює окремі запити щодо українських робітників.

Ми зараз говоримо про відновлення спецрейсів переважно з партнерами з ЄС. Вилетіли рейси на Лондон, Гельсінкі, рейси до Німеччини. Є також домовленість про певну кількість робітників в Ізраїлі,

– повідомив Пристайко.

Коротко про проблеми українських заробітчан під час карантину

Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.

Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.

Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.

У МЗС заявляють, що загальних обмежень виїзду українських громадян за кордон не існує. Володимир Зеленський запевняє, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.



Де можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу