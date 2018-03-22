Десятки человек погибли в жуткой аварии в Таиланде: ужасные фото
На северо-востоке Таиланда в провинции Накхон Ратчасима произошла авария. В результате ДТП погибли 18 человек, еще 35 ранены.
Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком на извилистой дороге, передает Bangkok Post.
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"Двухэтажный автобус, перевозивший пассажиров домой в Саконнакхон с прогулки Чантабури, столкнулся с грузовиком на извилистой дороге Накхон Ратчасима в среду (22 марта – 24) вечером", – говорится в сообщении.
По словам одно из потерпевшего, парень из задней части автобуса кричал, что сломались тормоза.
В результате столкновения автобус съехал с дороги на встречную полосу перевернулся. Автобус узко пропустил встречный 18-колесный грузовик, в результате чего и врезался в дерево.
Водитель автобуса выжил в аварии, его пока допрашивает полиция.
Аварія в Таїланді
Авария в Таиланде
В результате ДТП погибли 18 человек
К слову, взрыв на катере произошел у берегов таиландского острова Пхипхи. Пострадали 16 туристов, погибших нет.