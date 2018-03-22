Десятки людей загинули у моторошній аварії у Таїланді: жахливі фото

На північному сході Таїланду в провінції Накхон Ратчасіма сталася аварія. В результаті ДТП загинули 18 людей, ще 35 поранені.

Двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою на звивистій дорозі, передає Bangkok Post.

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"Двоповерховий автобус, який перевозив пасажирів додому в Саконнакхон з прогулянки Чантабурою, зіткнувся з вантажівкою на звивистій дорозі Накхон Ратчасіма в середу (22 березня – 24) ввечері", – йдеться в повідомленні.



За словами одно з потерпілого, хлопець з задньої частини автобуса кричав, що зламалися гальма.



У результаті зіткнення автобус з'їхав з дороги на зустрічну смугу перекинувся. Автобус вузько пропустив зустрічний 18-колісну вантажівку, врезультаті чого та врізалася в дерево.

Водій автобуса вижив у аварії, його наразі допитує поліція.



Аварія в Таїланді



Аварія в Таїланді



Моторошна аварія в Таїланді



Моторошна аварія в Таїланді



В результаті ДТП загинули 18 людей

До слова, вибух на катері стався неподалік від берегів таїландського острова Пхіпхі. Постраждали 16 туристів, загиблих немає.