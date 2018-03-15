Десятки миллиардов за случайность: эксперт озвучила безумную сумму доходов операторов лотерей

Сейчас за лицензии владельцы лотерей государству не платят ничего. Поэтому Министерство финансов предлагает нормировать ставки и предоставить лицензию только двоим операторам лотереи, чтобы они платили процент от доходов в украинский бюджет.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

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По тем ставкам, которые существуют, отметила эксперт, за 2017 год бюджет Украины от лотерейного бизнеса получил чуть больше 200 миллионов гривен. Однако прибыли операторов лотерей значительно выше.

"По моему мнению, объем доходов лотерейного бизнеса точно составляет не менее 1 миллиарда евро в год (то есть более 32 миллиардов гривен). Согласно цифрам, которые озвучиваются министром финансов Александром Данилюком, это 1 миллиард долларов. По информации тех лиц, которые непосредственно связаны с этим рынком, меньше среднего один салон приносит до 200 тысяч гривен в месяц. В таком случае мы понимаем, что эта сумма (доходов – 24) значительно больше, чем миллиард в год. Если мы будем говорить, что они (операторы – 24) будут платить 10% даже своих доходов, то от миллиарда евро это минимум 100 миллионов евро в бюджет", – рассказала Загребельская.