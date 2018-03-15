Десятки мільярдів за випадковість: експертка озвучила шалену суму прибутків операторів лотерей

Наразі за ліцензії власники лотерей державі не платять нічого. Тож Міністерство фінансів пропонує унормувати ставки і надати ліцензію лише двом операторам лотереї, аби вони сплачували відсоток від прибутків в український бюджет.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу заявила державна уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

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За тими ставками, які існують, зазначила експертка, за 2017 рік бюджет України від лотерейного бізнесу отримав трохи більше 200 мільйонів гривень. Проте прибутки операторів лотерей значно вищі.

"На мою думку, обсяг доходів лотерейного бізнесу точно складає не менше 1 мільярда євро на рік (тобто понад 32 мільярди гривень). За цифрами, які озвучуються міністром фінансів Олександром Данилюком, це 1 мільярд доларів. За інформацією тих осіб, які безпосередньо пов'язані з цим ринком, менше середнього один салон приносить до 200 тисяч гривень на місяць. У такому випадку ми розуміємо, що ця сума (доходів – 24) значно більша, аніж мільярд на рік. Якщо ми будемо говорити, що вони (оператори – 24) будуть платити 10% навіть своїх доходів, то від мільярда євро це мінімум 100 мільйонів євро в бюджет", – розповіла Загребельська.