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Політика повної заборони грального бізнесу в жодній країні себе не виправдала, – експертка

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Агія Зегребельська
Агія Зегребельська / 24 Канал

У 2009 році уряд Тимошенко прийняв резонансний закон про заборону грального бізнесу. Але після того, як закон вступив у силу, гральні заклади не тільки не зникли. Їх стало більше.

Серед європейських країн Україна залишилась єдиною, де азартні ігри не легалізовані, зазначила державна уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська в прямому ефірі 24 Каналу.

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"Якщо говорити глобально, то політика повної юридичної заборони (грального бізнесу – 24) в жодній країні світу себе не виправдала, крім тих країн, де це підкріплено релігією – ісламом або юудаїзмом. В інших країнах заборонені азартні ігри продовжують існувати, відкриваються нові заклади, у зв'язку із чим країни йдуть на їхню легалізацію. І, по суті, у Європі Україна залишилась єдиною країною, де ці азартні ігри заборонені", – зауважила експертка.

Вона наголошує, що серед причин, чому, попри заборону на законодавчому рівні, в Україні функціонує підпільний ігровий бізнес, – не чітке визначення поняття "лотерея", яким прикриваються гральні заклади.

Питання у тому, як в законі і в чинній нормативно-правовій базі визначено, що таке "лотерея". У нас в законі від 2012 року "Про державні лотереї" міститься таке визначення лотереї, що воно дозволяє під виглядом лотереї проводити заборонені азартні ігри. Щось на кшталт, "масова гра, у якій виграш залежить від випадковості". По суті, неможливо відмежувати від лотереї жодний інший вид азартних ігор,
– підсумувала Загребельська.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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