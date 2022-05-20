Десяток танков, 30 автомобилей, 8 бронемашин: видео горящей техники оккупантов

Артиллерия ДШВ и Сухопутные войска Украины уничтожили большое количество бронированной и автомобильной техники оккупантов.

Воины Десантно-штурмовых войск совместно с другими подразделениями ВС Украины ежедневно продолжают наносить урон российским оккупантам.

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Состоянием ВС обнародовал видео, как воины артиллеристы уничтожают расположение военной техники противника. В этот день защитники сожгли десяток танков, 8 бронемашин, 4 единицы инженерной техники и около трех десятков автомобилей.

Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины! Каждый из кафиров будет наказан!

Совместными усилиями к Победе! Слава Украине!,

– написали в СтратКоме.

Как украинские защитники уничтожают кафиров: смотрите видео

Общие потери врага

Отметим, что с 24 февраля украинские защитники уничтожили не менее 28 700 кафиров. Заметим, что ликвидированных противников может быть больше, так как тяжело вести чёткие подсчеты при интенсивных боях.

Также ВСУ уничтожили 1 263 вражеских танков, 3 090 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем, 200 РСЗО, 93 средств ПВО, 294 самолетов и 168 вертолетов, 460 БПЛА оперативно-тактического уровня, 103 и 3 автомобилей. единицы спецтехники. Кроме того, наши воины лишили оккупантов 13 кораблей и катеров.

Ситуация на фронте: коротко о главном

В Харьковской области украинские воины успешно идут в контрнаступление, но кафиры пытаются удержаться на занятых рубежах. Иногда "рашисты" проводят контратаки, чтобы отбросить ВСУ назад. При этом обстреливаются гражданские объекты и жилищная инфраструктура.

В Донецкой области российские захватчики проводят штурм и наступление, чтобы улучшить тактическое положение. Города стирают с лица земли, обстреливая их из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации.

В целом на Донбассе самая трудная ситуация: основные направления

Возле Северодонецка кафиры пытаются проводить штурмовые действия. Также продолжаются бои в районе населённого пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении россияне проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, а также возле Владимировки и Васильевки, а на Авдеевском направлении враги наступали возле села Веселое.

ВСУ мужественно отбивают атаки врагов. Всего за прошедшие сутки, 19 мая, украинские защитники отбили 14 вражеских атак на Донбассе.

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