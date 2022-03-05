На десятый день войны россияне изобрели "надежную защиту" от Джавелинов – деревянные доски

Россияне называют свою армию едва ли не самой мощной в мире. Кроме этого, она довольно изобретательна. Например, на десятый день войны оккупанты изобрели "надежную защиту" техники от "Джавелинов".

Россияне прикрепили к своей технике деревянные доски и бревна.

Кстати Российская элита паникует, а Путину не верит даже ближайшее окружение

Броня "русская березка"

В сети шутят, что на особо опасную технику должна быть самая мощная броня. Предлагают для такой "защиты" название "русская березка".

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