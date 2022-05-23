Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это было онлайн-выступление.

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Во время общения он рассказал детали ракетного удара по поселку Десна Черниговской области. Именно в этом поселке находится один из учебных центров украинской армии.

Однако ракетный удар оккупантов был не только по военному объекту, но и по гражданским зданиям. В результате удара погибли 87 человек.

Смотрите видео последствий ракетного удара по Десне