Об этом предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов. эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Россияне будут пытаться дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране с мая по октябрь. Это их план: кроме военной ситуации, дестабилизировать ситуацию в стране,
– заявил Алексей Данилов.
По его словам, захватчики не могут нас одолеть военным путем, поэтому их задачей с мая по октябрь будет дестабилизация ситуации внутри нашей страны.
Россия будет пытаться "расшатать" страну
Данилов также пояснил, что оккупанты понимают, что в дальнейшем не смогут удержать ситуацию внутри своей страны и осознают, что им нужно как можно скорее завершить "украинский вопрос".
"Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", - добавил секретарь СНБО.
К слову, ранее Алексей Данилов призвал украинцев. не привязываться к конкретным датам в вопросе наступления ВСУ. По его словам, украинские защитники каждый день действуют эффективно и уверенно.