Секретарь СНБО заверил, что наши вооруженные силы действуют спокойно. Также чиновник рассказывал, что о деталях контрнаступления ВСУ знают только 5 человек.
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Что сказал Данилов о контрнаступлении ВСУ
Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов,
– заявил Данилов.
По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины информационный ажиотаж не в пользу планов Сил обороны Украины.
Контрнаступление ВСУ: коротко
- Буквально в начале апреля случился якобы "утечка данных" о планах США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Украинская разведка заверила, что часть этих документов – ложная, другая часть – из открытых источников.
- Алексей Резников заявлял, что контрнаступление точно будет. Однако министерство не может раскрыть всех планов, ведь они связаны с тайной определенной стратегической задачи. То есть точные даты Минобороны сказать не может из-за многих факторов.
- В конце марта заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла, что режима тишины должны соблюдаться журналисты и эксперты. Более того, стратегические военные планы и замыслы могут озвучивать только Владимир Зеленский, Алексей Резников и Валерий Залужный.