Секретарь СНБО заверил, что наши вооруженные силы действуют спокойно. Также чиновник рассказывал, что о деталях контрнаступления ВСУ знают только 5 человек.

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Что сказал Данилов о контрнаступлении ВСУ

Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов,

– заявил Данилов.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины информационный ажиотаж не в пользу планов Сил обороны Украины.

Контрнаступление ВСУ: коротко