Секретар РНБО запевнив, що наші Збройні Сили діють спокійно. Також посадовець розповідав, що про деталі контрнаступу ЗСУ знають тільки 5 осіб.

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Що сказав Данілов про контрнаступ ЗСУ

Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів,

– заявив Данілов.

На думку секретаря Ради національної безпеки та оборони України інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України.

Контрнаступ ЗСУ: коротко