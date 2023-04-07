Про це 24 Каналу розповів Сергій Грабський – військовий експерт. За його словами, Данілов був абсолютно правий, висловлюючи думку про обмежене коло людей.

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Чи знають США про деталі контрнаступу

Сергій Грабський наголосив, що дані про планування контрнаступальних дій вже цією весною відомі українській стороні.

Такі плани, загальні риси, загальна концепція плану може бути передана американській стороні, а може і ні – у цьому немає потреби,

– пояснив він.

На думку військового експерта, американці не несуть відповідальність за наш план.

"Вони прекрасно розуміють, що на будь-якому етапі передачі будь-якої інформації може бути витік", – зосередив увагу він.

За його словами, американським представникам зовсім не обов’язково бути проінформованими.

Кому в Україні відомо про плани ЗСУ

Сергій Грабський розказав, що 5 людей, про яких говорив Олексій Данілов – це визначені законодавством посадові особи держави:

президент України

головнокомандувач ЗСУ

начальник Генштабу

міністр оборони

секретар Ради національної безпеки й оборони.

Ось вам як мінімум 5 людей, які зобов'язані знати деталі такого планування,

– зауважив він.

Військовий експерт додав, що такі плани доводяться у відповідній частині до виконавців не в повному обсязі.

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